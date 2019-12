© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Saint-Etienne Claude Puel ha commentato la sconfitta interna contro il Paris Saint-Germain: "Non siamo entrati bene in partita. Abbiamo sofferto senza essere intraprendenti, senza aggressività. Dopo il vantaggio di Paredes, non siamo riusciti a trovare l'immediato pareggio. Peccato. Dopo l'espulsione è diventato tutto difficile - riporta L'Equipe -. Nonostante tutto, abbiamo avuto molte occasioni da gol. Mi è piaciuto molto il nostro secondo tempo, non ci siamo disuniti. Avremmo dovuto segnare in molte occasioni".