© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mamadou Sakho, difensore del Crystal Palace con un passato al PSG e al Liverpool, ha parlato alla Cnn raccontando i difficili anni dell'infanzia che hanno preceduto il suo arrivo nel mondo del calcio: "Ho avuto una vita molto difficile da ragazzo, completamente diversa da quella che ho oggi. So molto bene cosa significa non mangiare nulla per qualche giorno e provare a dormire lo stesso. Ho dormito in strada e chiesto l'elemosina, ho rubato per avere qualcosa da mangiare, ma quei momenti mi hanno aiutato a diventare l'uomo che sono oggi, ancora più forte".