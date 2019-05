"E' una sensazione agrodolce ma la stagione non è finita". Mohamed Salah, capocannoniere ma senza titolo. Nell'annata dei record del Liverpool, 97 punti ma meno uno dal Manchester City. L'egiziano, in ogni caso, affida ai social la sua voglia di riscatto e i suoi ringraziamenti. "Dico grazie ai miei compagni, ai tecnici, ai tifosi. E a loro dico... Portate Anfield a Madrid", dice, in vista della finale di Champions League contro il Tottenham.

It feels bittersweet now but the season isn’t over. I want to say thank you to my teammates, coaches, and to the fans. And fans, please bring Anfield to Madrid. pic.twitter.com/VaWqs1YKDb

— Mohamed Salah (@MoSalah) 13 maggio 2019