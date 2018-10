Salah infrange un record lungo 70 anni. Meglio di qualsiasi numero 9

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuno come Momo Salah nella storia del Liverpool. Con la doppietta realizzata contro lo Stella Rossa l'egiziano ha toccato quota 50 gol, mettendoci appena 65 partite. Impossibile anche solo pensarlo al momento del suo arrivo. Per rendere l'idea della grandezza dell'impresa basti pensare che il record appena battuto ha resistito ben 70 anni, appartenuto ad Albert Stubbins, che impiegò ben 77 incontri per arrivare a 50 reti. Luis Suarez, per fare un paragone con un bomber recente, ha dovuto impiegare due anni e mezzo e 95 partite; Michael Owen 93 gare mentre Fernando Torres ha realizzato il 50° gol all'ultima partita della seconda stagione, per un totale di 84 incontri complessivi con i reds. E parliamo di tre "numeri 9" a differenza di Salah. Ed è questo che rende il record dell'egiziano grandioso.