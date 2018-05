Salah ko, la stampa egiziana attacca Ramos: "Macellaio, a te penserà Dio"

© foto di J.M.Colomo

La stampa egiziana attacca Sergio Ramos dopo il fallo che ha mandato ko Salah nella finale di Champions. Il quotidiano Al Masry al Youm, ad esempio, titola: "Una notte in cui gli egiziani hanno pianto. Ramos, il macellaio, ha dislocato la spalla di Salah". Molto critico nei confronti del capitano del Real anche Al Watan: "Ramos ha colpito Salah per metterlo fuori gioco. A lui penserà Dio". Più positiva, invece, l'apertura di Al Ahram, che si mostra fiducioso sul recupero dell'esterno del Liverpool per il Mondiale: "Sospiro di sollievo in Egitto dopo il report medico su Salah".