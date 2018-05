Salah ko, lo sceicco Jaled al Yundi: "Cospirazione di una lobby sionista"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sprecano in queste ore i commenti sul discusso contatto Ramos-Salah nella finale di Champions di sabato. E, tra le tante reazioni, c'è addirittura chi parla di complotto. Non ha dubbi, proprio in tal senso, il famoso sceicco egiziano Jaled al Yundi, che ai microfoni del canale DMC ha tuonato così: "L'infortunio di Salah è una cospirazione di una lobby sionista. È stata un'azione premeditata e intenzionale".