Soffre, va in svantaggio, ma alla fine conquista tre punti importantissimi. Il Liverpool di Jurgen Klopp torna in testa alla Premier League battendo 3-1 il Southampton in trasferta. Long illude i padroni di casa dopo pochi minuti, Keita pareggia al 36'. Nella ripresa i Reds sfruttano al meglio la loro arma migliore, il contropiede: prima Salah (che torna al gol dopo due mesi), poi Henderson firmano il sorpasso in classifica. Il Manchester City è ora secondo, con una partita in meno. Domani la squadra di Guardiola disputerà la semifinale di FA Cup contro il Brighton.