Salisburgo avanti a Dortmund, la Red Bull festeggia col rigore di Berisha

Valon Berisha porta avanti in Salisburgo sul campo del Borussia Dortmund. Il numero 14 della formazione austriaca ha segnato al 50', su calcio di rigore assegnato per il fallo di Toprak su Hwang. Precisa l'esecuzione dagli undici metri di Berisha, che non risparmia il portiere giallonero Bürki.