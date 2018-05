Salisburgo avanti con Haidara, male la difesa del Marsiglia

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Il Salisburgo passa in vantaggio contro il Marsiglia, in occasione della semifinale di ritorno di Europa League. Giocata personale di Haidara al 53', con una bella azione personale fino a entrare in area avversaria e bucare il portiere avversario Pelé. Gli austriaci riaprono il discorso qualificazione, dopo aver perso 2-0 in Francia nella sfida di andata.