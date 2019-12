"Posso confermare che attualmente ci sono delle trattative in corso con il Liverpool. Per noi è un grande onore che un club come i Reds sia interessato ad un nostro calciatore" con queste parole in conferenza stampa Christoph Freund, tecnico del Salisburgo, ha confermato che il centrocampista giapponese Takumi Minamino potrebbe approdare a gennaio al club campione d'Europa in carica.