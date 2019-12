© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo del Salisburgo, Christoph Freund ha commentato così la cessione di Haaland al Borussia Dortmund: "È incredibile come Erling sia cresciuto con noi e quali risultati eccezionali abbia raggiunto insieme alla nostra squadra. Siamo orgogliosi di essere stati in grado di portare un altro giovane giocatore a questo livello di prestazioni. Senza una clausola di uscita, non avrebbe mai firmato per noi nell'estate del 2018. Auguriamo a Erling la fortuna di andare avanti, e sono convinto che andrà molto lontano".