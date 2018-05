Salisburgo, Haidara: "Battiamo l'OM giocando come con la Lazio"

Amadou Haidara, centrocampista del Salisburgo, ha parlato in vista della sfida di ritorno contro l'Olympique Marsiglia (andata 2-0 peri francesi): "All'andata abbiamo disputato un'ottima gara. Ci è mancato un pizzico di fortuna per segnare un gol in trasferta che sarebbe stato importante. Dovremo ribaltare tutto in casa giocando una partita simile a quella contro la Lazio. Non sarà facile, ma non è impossibile".