Salisburgo, Haland: "Ibra il più grande: vorrei prendere il suo posto"

© foto di Pietro Lazzerini

Erling Haland, attaccante del RB Salisburgo che è balzato agli onori della cronaca per la tripletta all'esordio in Champions League, ha parlato dei suoi sogni futuri a TV2: "Ibrahimovic è il più grande. E' scandinavo e dunque qualcuno dovrà prendere il suo posto. Sogno da sempre di giocare nelle migliori squadre del mondo e mi piacerebbe soprattutto andare in Premier League".