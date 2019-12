"Ho avuto un ictus". Patrick Farkas, terzino classe '92 del Red Bull Salisburgo, non usa giri di parole e racconta, con evidente commozione, il brutto episodio che gli è capitato ad inizio novembre e che per sua fortuna è andato a finire nel migliore dei modi: "Non voglio nascondermi, voglio che si sappia cosa è successo. Ho avuto un coagulo di sangue nel cervello. Non ricordo nulla di quel momento, sono rimasto 20 minuti a terra (l'episodio è successo ad inizio novembre durante una sessione di allenamento) e pensavo che sarei morto. Per fortuna, grazie alle cure ricevute, le cose sono andate per il meglio e presto potrò ricominciare anche ad allenarmi", ha detto Farkas ai microfoni del sito ufficiale del club. "Voglio lasciarmi tutto alle spalle. Ho fatto delle ricerche ma non ho trovato nessun caso analogo al mio. Voglio lanciare un appello a chiunque si sia trovato in questa situazione: contattatemi, così potrò aiutarvi".