Salisburgo, Lainer: "Finire senza aver subito gol sarebbe il massimo"

Intervenuto oggi in conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio, Stefan Lainer, difensore del Salisburgo. Ecco quanto sintetizzato da Lalaziosiamonoi.it: "L'importante è lavorare bene difensivamente. Abbiamo preparato bene questa gara, analizzato i loro attaccanti, sappiamo che dobbiamo dare il massimo dietro, uscire senza aver subito gol sarebbe il massimo. Userei più le parole tesi o nervosi. Questo ti aiuta ad avere la giusta adrenalina per raggiungere un risultato positivo. La Lazio è estremamente forte, non faccio paragoni, ma sicuramente è una squadra che difensivamente può metterci in difficoltà".