Le dichiarazioni di Jesse Marsch, allenatore del Salisburgo, dopo la sconfitta per 2-0 in casa contro il Liverpool che fa retrocedere gli austriaci in Europa League:

"Siamo molto delusi, sia perché eravamo partiti bene in questa competizione e sia perché oggi abbiamo giocato alla grande fino al primo goal. Abbiamo visto la qualità del nostro avversario dal primo minuto. Abbiamo avuto due possibilità con Hwang e Haaland, che di solito le concretizzano diversamente, ma Van Dijk è troppo forte. Adesso siamo delusi, ma penso che tra qualche giorno ci guarderemo indietro con orgoglio", si legge sul sito della Champions.