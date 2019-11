© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jesse Marsch, allenatore del RB Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genk valido per lo stesso Gruppo del Napoli in Champions League: "Haaland è pronto per domani. Si è allenato con noi negli ultimi due giorni e si sente bene. Non vede l'ora di giocare. Siamo abbastanza intelligenti da sapere che ogni partita in Champions League è difficile. Con Wolf la squadra sta giocando con maggiore intensità, non la sottovaluteremo. Abbiamo imparato molto in questa stagione".