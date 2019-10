Salisburgo, Marsch: "Il Liverpool non ha punti deboli ma ci proveremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jesse Marsch, allenatore del Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Liverpool, valida per il girone di Champions del Napoli: "Anfield è uno stadio speciale, dobbiamo divertirci, ma l'importante è farci trovare pronti per una partita molto difficile. Il Liverpool non ha punti deboli, ci dobbiamo aspettare la miglior squadra possibile. Questa è una bella sfida per noi. La mia squadra risponde sempre al meglio ai nuovi stimoli e mi aspetto questo anche domani. Ciò che non cambierà è il nostro modo di intepretare la gara: saremo aggressivi e giocheremo con grande intensità".