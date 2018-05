Salisburgo piange, il Marsiglia di Rudi Garcia in finale di Europa League

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Marsiglia conquista il pass per la finalissima di Europa League, in programma il prossimo 16 maggio a Lione contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. La formazione di Rudi Garcia può festeggiare dopo 120' complicati, col Salisburgo in grado di rimontare il 2-0 dell'andata. Haidara al 53', poi l'autorete di Sarr al 65' hanno portato gli austriaci sul doppio vantaggio e a un passo dall'impresa. L'ex difensore di Napoli e Inter Rolando, però, al 116' sugli sviluppi di un corner ha firmato la rete decisiva per l'Olympique. Festeggia Marsiglia, il Salisburgo abbandona la competizione a testa alta e dopo aver sfiorato l'accesso all'ultimo atto della manifestazione.