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Europa

Salisburgo, Rose: "All'andata dominato l'OM. Possiamo vincere"

02.05.2018 22:27 di Simone Bernabei  Twitter:    articolo letto 1296 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Salisburgo Marco Rose ha parlato in sala stampa in vista del ritorno contro l'Olympique Marsiglia (andata 2-0 per i francesi)"All'andata abbiamo dominato per lunghi tratti, tenendo a bada il Marsiglia. Per noi tutto è possibile al ritorno, dobbiamo sfruttare questa occasione e giocare un'altra grande partita in casa. Dovremo attaccare con la massima efficacia, ma essere pazienti al tempo stesso. A Marsiglia ho avuto la sensazione che stessimo meglio fisicamente e che avremmo potuto ottenere qualcosa in più. Cercheremo di far valere la nostra forza fisica anche questa volta".
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