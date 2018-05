Salisburgo, Rose: "All'andata dominato l'OM. Possiamo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Salisburgo Marco Rose ha parlato in sala stampa in vista del ritorno contro l'Olympique Marsiglia (andata 2-0 per i francesi)"All'andata abbiamo dominato per lunghi tratti, tenendo a bada il Marsiglia. Per noi tutto è possibile al ritorno, dobbiamo sfruttare questa occasione e giocare un'altra grande partita in casa. Dovremo attaccare con la massima efficacia, ma essere pazienti al tempo stesso. A Marsiglia ho avuto la sensazione che stessimo meglio fisicamente e che avremmo potuto ottenere qualcosa in più. Cercheremo di far valere la nostra forza fisica anche questa volta".