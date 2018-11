© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Derby in casa Red Bull. Domani a Salisburgo si giocherà la sfida, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League, fra la formazione di casa e il RB Lipsia. Queste le parole del tecnico del RB Salisburgo Marco Rose: "Per centrare la qualificazione - spiega - ci basta un solo punto. Per conquistarlo avremo a disposizione una gara interna e sappiamo cosa saremo in grado di fare. La nostra condizione è buona, ma lo stesso vale per il Lipsia. Per questo mi aspetto una gara emozionante e su ritmi molto alti. Giocheremo per vincere e cercheremo di non accontentarci di un solo punto. Abbiamo voglia di fare una buona prestazione".