Salisburgo, Rose e il ritorno col Marsiglia: "Lo stadio sarà incandescente"

Marco Rose, tecnico del Salisburgo, non ha intenzione di arrendersi dopo il 2-0 subito al Velodrome contro il Marsiglia in semifinale di Europa League: "Il nostro stadio sarà incandescente. Ancora non c'è niente di deciso visto che anche all'andata abbiamo avuto un sacco di occasioni per segnare".