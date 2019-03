Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Red Bull Salisburgo-Napoli, l'allenatore tedesco Marco Rose ha elogiato la squadra partenopea: "E' una grandissima squadra, anche con Sarri hanno sempre fatto vedere un bel calcio. Ancelotti fa la stessa cosa, il Napoli impone il suo gioco e lavora molto, anche in fase di non possesso palla. Ha tanti giocatori a disposizione, ma riesce sempre a scegliere i giocatori e il modulo giusto per valorizzarli al meglio".