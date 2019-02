Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Rose, allenatore del Salisburgo, a due giorni dalla sfida con l'AC Wolfsberger è intervenuto in conferenza stampa: "E' una partita molto importante per noi perché vogliamo tornare a vincere in Bundesliga dopo la sconfitta col Rapid. Napoli? Non pensiamo già a questa partita, assolutamente. Sarebbe un grande errore, avremmo tanti problemi se lo facessimo".