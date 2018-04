Salisburgo, Rose: "Non temo questa Lazio, penso solo alla vittoria"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Marco Rose, allenatore del Salisburgo, ha parlato oggi in conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio. Ecco quanto sintetizzato da Lalaziosiamonoi.it: "Domani non credo di incontrare una squadra ingenua, l'importante è fare il nostro lavoro come sappiamo e come l'abbiamo preparata, così non ci saranno problemi. Non vogliamo perdere, la vittoria è l'unico risultato che vogliamo raggiungere. Un 2-2? Non firmo. Sappiamo che hanno una squadra offensivamente ottima, ma non temo questa Lazio. È una squadra italiana, c'è da considerare l'aspetto tattico. Ci sarà Immobile, bisognerà giocarsela bene e fare le scelte giuste. Vogliamo giocare al massimo, non pensiamo se una squadra che abbiamo battuto sia meno forte dell'altra".