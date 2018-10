Salisburgo, Rose: "Rosenborg, Bendtner fa sempre la differenza"

LIVE TMW - Format Serie B, verso il no al ricorso al Consiglio di Stato

Marca titola: "Il Real vince ma non convince"

PSG, Thiago Silva annuncia: "Non ci sarò contro il Napoli"

Real Betis, i convocati per la gara con il Milan: c'è Tello

Liverpool, Origi via a gennaio: ci sono Everton, Galatasaray e Besiktas

Chelsea, non solo Alonso. Club a lavoro per il rinnovo di Rudiger

Copenhagen, Ankersen: "Rispettati in Europa, sanno il nostro valore"

Real Madrid, tegola Marcelo: preoccupazione per il colpo alla caviglia

Chelsea, Alonso: "Qui a lungo. Bellissimo giocare per Sarri"

Besiktas, Gunes in Europa senza Ljajic e Pepe: "Vogliamo riscattarci"

Tottenham, Pochettino: "Con il PSV gara importante per la fiducia"

Villarreal, Calleja: "Con la Rapid Vienna come contro l'Atletico Madrid"

Siviglia, Machin: "Akhisarspor sconosciuto ma non ci regalerà niente"

Siviglia, Machin su Muriel: "Ha tutto per fare grandi cose qui"

Zola: "Con Sarri ho visto più gare in 2 mesi che negli ultimi 5 anni"

Vigilia di Red Bull Salisburgo-Rosenborg, in conferenza stampa parla il tecnico degli austriaci, Marco Rose. I bibitari guidano il girone a punteggio pieno ma davanti hanno l'ostacolo norvegese. "Hanno qualità, devono e vogliono fare punti. Poi hanno uno come Bendtner che può fare la differenza. Noi però faremo la nostra gara, avere nove punti dopo tre partite sarebbe spettacolare".

