Salisburgo, Rose: "Spettacolo col Celtic e voglio vincere anche questa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Rose, tecnico del Salisburgo, prepara la sfida di Europa League contro il Celtic. "Mi aspetto una bella partita, entrambe esprimiamo un bel calcio grazie alla qualità dei giocatori che abbiamo in rosa. Vogliamo vincere -prosegue Rose, dopo il successo contro i fratelli del Lipsia alla prima-, per continuare nella stessa direzione. Vogliamo proseguire nel cammino della scorsa stagione, non abbiamo cambiato tanto per avere continuità. Giocare in casa sarà importante, mi aspetto una grande atmosfera a Salisburgo. Come sempre".