Wilfried Zaha ha licenziato i propri agenti - la Unique Sports Management di Marlon Fleischman - dopo che l'ivoriano è rimasto al Crystal Palace, come spiega il Times. Accostato per tutta estate all'Arsenal, che poi ha deciso di virare su Nicolas Pepe, Zaha ha optato per un cambio di rotta in virtù della delusione estiva.