Salva Sevilla e il rosso a Morata: "Gli ho detto solo figlio di papà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Salva Sevilla, centrocampista del Maiorca protagonista di un diverbio in campo con Alvaro Morata che ha portato all'espulsione dell'ex Juventus, ha scritto un messaggio su Twitter per spiegare la propria versione dei fatti: "In 35 anni, tutto ciò che succeva in campo, l'ho sempre lasciato sul terreno di gioco. Se uno parla fuori dal campo, è importante che non vengano dette bugie. Le mie parole (nei confronti di Morata) sono state: "Sei un figlio di papà" e lo dimostra anche un video dell'accaduto. C'è stato un errore da parte mia e mi scuso ma non permetterò che si dica che ho offeso sua moglie e i suoi figli. Continuiamo a restare concentrati per la prossima partita".