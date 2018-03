Sampdoria, i convocati di Giampaolo per il Crotone: out Bereszynski

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bartosz Bereszynski non prenderà parte alla trasferta di Crotone. È il difensore polacco l’unico assente della Sampdoria in vista della gara di domani, domenica, allo 'Scida'. Marco Giampaolo ha arruolato per la trasferta 22 giocatori, che nel pomeriggio arriveranno in Calabria. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Belec, Tozzo, Viviano.

Difensori: Andersen, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Strinic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata.