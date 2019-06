© foto di Antonio Vitiello

Anche il Betis ha voluto omaggiare San Siro con un tweet sul canale ufficiale del club. La compagine iberica, scesa in campo contro i rossoneri nella scorsa Europa League, ha voluto dedicare un messaggio ad uno stadio importante, non solo per l'Italia e il nostro campionato. Ecco il messaggio della compagine andalusa: