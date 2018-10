Sancho con l'Inghilterra a 18 anni, Southgate: "Coraggioso e fenomenale"

© foto di Imago/Image Sport

Rivoluzione Inghilterra: Jadon Sancho del Dortmund ha diciotto anni. Mason Mount, in prestito al Derby, diciannove e James Maddison del Leicester ventuno. Una rosa giovanissima, che Gareth Southgate, ct inglese, spiega così. "Con le assenze e gli infortuni, ho deciso di sfruttare l'opportunità e di chiamare questi ragazzi incredibili, per vederli crescere anche con noi. Quella di Jadon è una storia inusuale: ha deciso di andare all'estero e in Germania ha iniziato a giocare in Champions e in campionato. E' stato coraggioso e ha un grande talento".