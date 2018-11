Sancho e l'interesse del PSG: "Non penso al mercato, punto a migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le prestazioni di Jadon Sancho stanno impressionando tutte le big d'Europa. Il talento del Borussia Dortmund, però, ha respinto il corteggiamento del PSG: "Non perdo il mio tempo pensando al mercato. Sono contento di essere qui, non ho firmato un nuovo contratto a caso. So che c'è ancora tanto da fare, devo continuare a crescere e migliorare, ma sono felice di farlo qui, di far parte di questa squadra. Non siamo ancora arrivati alla fine del percorso".