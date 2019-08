Sancho record-breaker di Bundes. Nessuno così prolifico a 19 anni

Jadon Sancho continua a far impazzire i tifosi del Borussia Dortmund. L'ala inglese nell'ultimo incontro di campionato contro il Colonia ha infranto un record che durava da 52 anni, diventando il teenager più prolifico della storia della Bundesliga: 15 gol a soli 19 anni e 151 giorni, battuto per 34 giorni Horst Köppel, che arrivò alla stessa cifra con la maglia dello Stoccarda nel 1967. Un impatto incredibile da parte del wonder kid inglese in questa stagione: 3 reti in 4 partite fin qui, mettendo lo zampino nella vittoria in Supercoppa battendo il Bayern, e andando a segno anche nella prima giornata di campionato. Solo l'anno scorso Sancho si era distinto, a soli 18 anni, per l'incredibile numero di assist serviti, mai così tanti per un giocatore della sua età.

In Inghilterra osservano intanto un talento emigrato troppo presto all'estero. Paradossale per quello che è il campionato più ricco al mondo. Il Manchester City, che nel 2015 investì 560 mila euro, ha incassato 8 milioni due anni più tardi, con il giocatore che ha preferito trovare spazio altrove, chiuso dalle stelle di Guardiola. Oggi Sancho vale almeno 100 milioni di euro, roba da mangiarsi le mani. E il Borussia Dortmund lo ha blindato: si attende l'ufficialità di quello che sarà un adeguamento di contratto che lo porterà a guadagnare 6 milioni di euro fino al 2022.