Sancho nuovo crack della Bundes. E il Dortmund prepara il rinnovo

© foto di Newspix/Image Sport

Jadon Sancho sta andando oltre le aspettative in questa stagione con la magli del Borussia Dortmund, tanto che il club tedesco - secondo quanto riporta il Mirror - starebbe pensando alla proposta di un rinnovo del contratto. Il 18enne inglese - Nazionale U19 - ha già collezionato 5 assist vincenti in soli 124 minuti giocati, diventando così un'arma tattica spesso utilizzata gara in corso. L'attuale accordo - si legge - scadrà nel 2020 ma il Borussia Dortmund ha l'opzione per il prolungamento di un ulteriore anno.