Sancho, primo millennial inglese: "Cosa più grande che sia successa"

Jadon Sancho è pronto a esordire a soli 18 anni con la maglia della nazionale inglese. Il talento del Borussia Dortmund ha dichiarato in conferenza stampa: "Questa convocazione significa molto per me, soprattutto per la mia famiglia perché sin da bambino ho avuto il sogno di rappresentare il mio paese. È la cosa più grande che mi sia mai capitata". Nato il 25 marzo 2000, Sancho è il primo giocatore nato nel terzo millennio ad essere convocato per la nazionale maggiore inglese.