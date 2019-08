Sané vuole lasciare il Man City. E il Bayern può prendere anche il fratello

© foto di Imago/Image Sport

Secondo Kicker, nonostante l'infortunio - sui cui esiti però ancora regna l'incertezza - Leroy Sané, attaccante del Manchester City, è sempre determinato a lasciare i Citizens per approdare nel Bayern Monaco, e non ha intenzione di prolungare il suo attuale accordo con gli inglesi, in scadenza nel 2021. Inoltre, si legge, per accelerare l'operazione i tedeschi potrebbero acquisire anche il fratello, Sidi Sane, baby classe 2003 che milita attualmente nello Schalke 04.