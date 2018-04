Sanz: "Il Real è una montagna russa. Domani avrò il cuore a metà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex difensore del Real Madrid ed ex presidente del Malaga Fernando Sanz, intervistato da Bernabéu Digital, ha parlato così della sfida di campionato in programma domani sera: "Il Real mi ha dato l'opportunità di giocare nella Liga e devo solo essergli grato. Ho tantissimi ricordi di quell'esperienza, anche se vincere la Champions fu assolutamente indescrivibile. Malaga-Real Madrid? Ho il cuore diviso a metà, ma soffro di più per gli andalusi, anche se ormai sono praticamente in Segunda. Champions? Il Real Madrid è una montagna russa. Nella Liga è molto discontinuo, ma poi in Europa è una garanzia. Contro il Bayern i blancos giocheranno sicuramente con grande entusiasmo".