Il Daily Mail traccia un interessante parallelismo tra Maurizio Sarri e Rafa Benitez. Non c'entra il passato dei due mister al Napoli; il discorso, infatti, riguarda l'esperienza al Chelsea e il destino che attende l'italiano al termine di questa stagione.

Tifosi al potere - Come Benitez, anche Sarri potrebbe chiudere al terzo posto in Premier League e vincere l'Europa League. Nonostante questo, il toscano rischia di lasciare Londra a fine stagione a causa del rapporto non proprio idilliaco con i tifosi dei Blues. Lo stesso motivo per cui l'ex di Real Madrid e Liverpool non fu confermato nel 2013.