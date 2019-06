Sarri e il domino delle panchine: Lampard al Chelsea, Bowyer al Derby

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea è ormai rassegnato all'idea di perdere Maurizio Sarri, che sta facendo di tutto per tornare in Italia, dove potrebbe attenderlo la panchina della Juventus. Il club londinese si starebbe cautelando e avrebbe già pronto il sostituto del tecnico italiano: Frankie Lampard, leggenda dei Blues e attualmente mister del Derby County, con cui ha perso la finale playoff di Championship. Il Derby, a sua volta, ha individuato in Lee Bowyer il profilo giusto per rimpiazzare l'ex centrocampista. Lo riporta il Daily Mail.