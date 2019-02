© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri è nel mirino, dopo la rovinosa sconfitta del suo Chelsea all'Etihad, dove il Manchester City ha vinto con un incredibile 6-0 ma soprattutto per non aver stretto la mano a Guardiola nel finale di partita. Ai microfoni di Sky Sport, però, l'allenatore italiano ha spiegato: "Guardiola sul momento non l'ho visto, volevo solo rientrare negli spogliatoi. Prima di venire via andrò a trovarlo, ma non c'è nulla da spiegare, è stato un momento occasionale".

Sui motivi della sconfitta, ha poi aggiunto: "Dovremo trovare una spiegazione nelle prossime ore, le mie sensazioni erano buone. Abbiamo regalato un gol stupido dopo tre minuti e siamo andati in difficoltà, facendo tanti errori contro l'avversario sbagliato. Dovevamo fare molto di più anche se loro giocano un calcio fantastico. Rimanendo nel match con sofferenza potevamo fare meglio ma siamo andati in blackout concedendo di tutto e di più. Se il presidente mi chiama sono contento, non so cosa aspettarmi. Chiedete sempre a me cosa fa la società".