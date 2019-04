© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri apre all'addio di Eden Hazard . Con parole chiare, nette. L'allenatore italiano del Chelsea sembra rassegnato all'addio al belga. "Non so se continuerà qui, dovete chiederlo alla società. Il problema è il contratto: entra nell'ultimo anno del vincolo e non so cosa farà. Saperlo, però, non è tanto importante: sono felice di quel che sta facendo ora e voglio rispettare ogni decisione che prenderà".