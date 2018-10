Sarri: "Hazard può vincere il Pallone d'Oro anche restando al Chelsea"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Manchester United, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato anche di Hazard: "Hazard per noi non è importante, è determinante. E' un giocatore fantastico, che può vincere tutto. Può vincere anche il Pallone d'Oro, non c'è bisogno che vada in Spagna, può ambire al trofeo anche restando qui".