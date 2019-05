Sarri: "Ho bisogno di tempo, a Napoli si partiva dal -24 dalla Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I tre anni di Maurizio Sarri al Napoli sono stati un crescendo, di punti e di emozioni. Per un gioco come il suo occorre un po' di tempo per sprigionare il massimo dalla squadra che lo opera e l'allenatore toscano ci tiene a ribadirlo anche per quanto riguarda il Chelsea. Ecco alcune sue dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport: "Sono sicuro che in 2 anni di lavoro saremo più vicini alla capolista. Il Napoli prima di me - ha ricordato - finì a -24 dalla Juve. Con me prima a -9, poi a -5 e infine a -4".

Finito spesso nel mirino della critica, Sarri è sempre riuscito a mantenere il posto, malgrado i mugugni per il gioco e per la fase difensiva che non è impeccabile. Ma l'ex azzurro ricorda: "Ho avuto solo 3 settimane per lavorare in estate. E 11-12 sessioni per la fase difensiva. A Napoli me ne occorsero una sessantina…".