© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Bournemouth, il tecnico del Chlesea Maurizio Sarri ha parlato anche del futuro di Hudson-Odoi, in scadenza di contratto nel 2020 e corteggiato dal Bayern Monaco. "La società mi ha detto che in questa finestra di mercato rimane e probabilmente anche nella prossima - le parole del manager italiano - Non mi piace questa situazione, ma non posso farci nulla. Se avessi la possibilità di fargli firmare il contratto farei di tutto. E' impossibile promettergli che giocherà sempre".