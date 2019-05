© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jurgen Klopp non ha lasciato il titolo inglese in hotel ma Maurizio Sarri prova comunque empatia. 91 a 97, Napoli e Liverpool. Juventus e Manchester City come nemesi, come Golia che stavolta vince, come spesso accade. "Fare così tanti punti in Premier League senza vincere è difficile da accettare -ha spiegato l'allenatore del Chelsea a fine stagione-: pensavo d'essere sfortunato io l'anno scorso, quando con il Napoli siamo arrivati secondi con 91 punti, ma ora posso capire molto bene come si possa sentire Klopp". Che nonostante la grinta, la carica, una stagione da record, non è riuscito a sfatare il tabù. Vent'anni dopo, la maledizione Premier per il Liverpool è ancora viva e vegeta.