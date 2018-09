© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di campionato contro il Cardiff, rispondendo anche alle domande sulla vittoria finale del campionato: "Se siamo pronti per vincere la Premier League? Posso rispondere Manchester City o Liverpool al momento. Non siamo ancora al loro livello Noi dobbiamo ancora compiere un salto di qualità. Soprattutto nella fase difensiva dobbiamo migliorare perché non siamo ancora abbastanza solidi. Io una boccata d'ossigeno per la Premier? Una boccata di tabacco casomai", ha replicato a distanza Sarri facendo riferimento alla sua nota passione per il fumo.