Sarri: "Juve? Dovrò parlare prima col Chelsea, ho 2 anni di contratto"

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro l'Arsenal.

Kanté sarà della partita?

"Ha avuto un problema al ginocchio. Abbiamo poche ore, speriamo di averlo. Rispetto a ieri le possibilità sono cresciute, direi 50%. Abbiamo problemi a centrocampo, ci sono pochi elementi a disposizione e lui è l'unico che sa difendere. Sarebbe importante recuperarlo, cercheremo di farlo. Senza di lui potrebbe essere un problema".

Cosa c'è di vero nelle notizie che la danno come favorito alla panchina della Juventus?

"Voglio pensare solo alla finale, ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Innanzitutto dovrò parlare con il club, ma non è il momento. Penso alla finale, vogliamo vincere".

Il club vuole che lei vada via?

"Conoscete la mia opinione, l'ho già espressa nell'ultima conferenza stampa. In questo momento ho bisogno di parlare della finale e dei miei giocatori e loro hanno bisogno di questo".

Dopo una stagione difficile, vincere domani quanto può essere importante?

"La nostra stagione è stata eccezionale. L'anno scorso il Chelsea non era arrivato in Champions, quest'anno ci siamo riusciti. La Premier è difficile, abbiamo lottato alla pari con tutti, abbiamo perso una finale di Coppa con il Manchester City ai rigori e ora ci giochiamo un'altra finale".

Cosa pensa delle polemiche dei tifosi legate al costo del viaggio?

"Non so cosa dire, bisogna parlare con la UEFA. Sono dispiaciuto, lavoriamo per questo tipo di partite e speriamo di vedere sempre i nostri tifosi a sostenerci. Proveremo a vincere per tutti, anche per loro".

È il momento più importante della sua carriera?

"Non lo so, perché le sensazioni di un allenatore sono diverse rispetto a quelle di un giornalista. Per voi è così, per me anche una partita di Serie B può essere importante. Non sono teso".

Quanto conta avere un giocatore come Hazard?

"Per me è un piacere vederlo giocare, anche se negli allenamenti ogni tanto dà problemi. Può ancora migliorare e diventare il più forte del mondo".