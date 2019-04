Sarri, piove sul bagnato. Accusato di condotta impropria dalla FA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non si placano le polemiche in casa Chelsea dopo il pareggio (2-2) col Burnley. Maurizio Sarri, espulso nel finale del match per essere uscito dall'area tecnica, è stato infatti accusato di condotta impropria dalla Football Association per il comportamento avuto nei minuti conclusivi della gara. Una beffa doppia per il tecnico dei Blues, che dopo l'espulsione pare sia stato insultato ("Italiano di m...a") dalla panchina ospite.

"Maurizio Sarri è stato accusato di condotta impropria in relazione al comportamento assunto al 94' minuto del match giocato lunedì scorso tra Chelsea e Burnley. Il manager del Chelsea ha tempo fino a venerdì alle ore 19 per poter presentare le proprie difese", il comunicato in sintesi della Football Association. Nel frattempo, per il Chelsea tiene banco anche la questione campo: domenica ci sarà l'impegno in casa del Manchester United. Uno scontro diretto fondamentale per la corsa Champions League.