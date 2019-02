Sarri si difende: "Io un sognatore. Qui abituati al contropiede di Conte"

© foto di Federico De Luca

Maurizio Sarri è salito sul banco degli imputati dopo la disastrosa sconfitta per 4-0 contro il Bournemouth rimediata nell'ultimo turno di campionato. Il tecnico italiano, però, si è difeso nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Huddersfield: "La situazione in Premier è molto definita: ci sono tre squadre superiori, perché hanno progettato e avuto pazienza, e hanno mantenuto lo stesso manager negli ultimi anni. Nella prima stagione il Liverpool di Klopp ha chiuso all'ottavo posto. Difficoltà? Sapevo ci sarebbero state, ma qui il livello è altissimo. Condivido la delusione dei nostri tifosi ma in questo momento devono avere pazienza. Cambiare modulo? E perché mai? Non esiste un Piano B. Io voglio che riusciamo a realizzare il nostro piano A, solo allora potremo pensare anche ad un piano B. Prima di tutto dobbiamo giocare bene, poi potremo cambiare qualcosa. Dieci anni fa tutti ammiravano il Barcellona. Ha vinto tutto perché giocava un calcio splendido. Probabilmente io e il mio staff stiamo sbagliando qualcosa, non sono in grado di motivare i giocatori a sufficienza, ma voglio cambiare la mentalità. Questa squadra era abituata a giocare, e vincere, con un altro modulo, ripartendo in contropiede. Io sono un sognatore e voglio che i miei giocatori giochino secondo la mia visione, ovvero con il possesso palla e il controllo della partita".

Su Hazard: "Per lui non è facile, ma sta migliorando. Era abituato a giocare in modo individuale, ora deve lavorare per la squadra. Lui è diventato Hazard giocando in tutt'altro modo, ma ora sta mostrando più disponibilità".

Su Higuain: "Si vede che non è ancora al top, tra infortunio alla schiena e mercato nell'ultimo mese non si è allenato bene. Deve ritrovare la condizione migliore".